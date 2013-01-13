Провести сканирование уязвимостей

Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Есть 2 онлайн игры наших. Необходимо провести поиск уязвимостей, и возможно провести ДДОС.

11 лет назад
gameloftspb
Александр 
34 годаМолдова
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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