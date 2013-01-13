Требуется анализ сайта. особенно главной стрницы на предмет добавления в ЯК, два раза делали заявку и 2 раза отказ по причине поискового спама. Хочется услышать мнение проффессионалов и людей, кто с этим сталкивался. Понимаем, что на главной есть косяки, будем их исправлять, но всеже иногда лючше чтобы человек состороны глянул свежим взглядом.

Огромное спасибо всем кто отзовется))

сайт: www.voronezhavto.ru