Проверить юзабилити интернет-магазина

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Fishmarkt69.ru хочу проверить юзабилити для увеличения конверсии и выявления ошибок.

11 лет назад
fishmarrkt69
Александр 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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