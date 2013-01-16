Почему падает сайт? Shop-Script WebAsyst

Последние 20 дней постоянно падает сайт с 500 ошибкой, приблизительно раз в час-полчаса. Интернет магазин работает на ShopScript WebAsyst. На хостинге 2 абсолютно одинаковых сайта, только с разными шаблонами, одинаковой посещаемостью, но 2й сайт работает без проблем. С хостингом проблем также не наблюдается.

Нужно найти и устранить причину падения сайта и обеспечить стабильную работу.