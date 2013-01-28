Проверить кроссбраузерную вёрстку и подправить

Последние 20 дней постоянно падает сайт с 500 ошибкой, приблизительно раз в час-полчаса. Интернет магазин работает на ShopScript WebAsyst. На хостинге 2 абсолютно одинаковых сайта, только с разными шаблонами, одинаковой посещаемостью, но 2й сайт работает ...
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Есть сайт
Джумла+виртуалмарт
виртуалмарт 2.0.14
стоит валюта ГРН
внекоторых браузерах валюта отображается неверно ввиде квадрата
проблема или с кодировкой или вёрстка
вот страница например http://shtatnic.com.ua/index.php/audi
на данный момент проблема замечена в Хроме
цель: устранить и проверить в других браузерах
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