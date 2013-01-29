Требуется тестировщик веб-сайтов

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки348 просмотров
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Требование к результату:

1. Попиксельное сравнение верстки с макетами. Максимальное отклонение от макета 2пх.

2. Верстка соответствует стандарту W3C (проверяем по validator.w3.org)

3. Логика работы сайта соответствует техническому заданию

4. Логика работы сайта соответствует ожиданиям пользователя

5. Приветствуется: даны ценные указания верстальщику и программисту по исправлению багов, предложения по улучшению

Требования к кандидату

1. Достаточный опыт, чтобы выполнять работу качественно и самостоятельно

2. Присутствие в скайпе в рабочее время по мск.

3. Возможность работать с нами:

- либо полный день,

- либо от 3 часов в день.

4. Знание CMS Битрикс будет плюсом.

Условия работы

1. Почасовая ставка от 150р до 300р. (в зависимости от знаний)

2. Возможность быстрого карьерного роста до руководителя выполнения проектами (получаете ТЗ и разработчиков. На выходе - качественный результат)

3. Удаленная работа.

4. Бонусы за хорошую работу (денег за качественную работу никогда не жалко).

Ждем от вас на почту [email protected]:

1. Информацию о себе

2. Ваших знаниях

3. Умениях и опыте

4. Желаемую зарплату/ставку в час

11 лет назад
opnov
Юрий 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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