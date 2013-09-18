Почистить сайт от вируса

Сайт сделан на Joomla. Сам сайт открывается и работает исправно, но перед этим появляется заставка от Google, предупреждающая о том, что сайт возможно заражён и его посещение не желательно, а при переходе по ссылкам сайта, внизу в окне проводника сначала появляется код другого сайт, а потом ссылка на переходящую страницу.

Скриншоты вышлю.