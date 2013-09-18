Почистить сайт от вируса

Тестирование сайтовЗавершен9 заявок149 просмотров
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Сайт сделан на Joomla. Сам сайт открывается и работает исправно, но перед этим появляется заставка от Google, предупреждающая о том, что сайт возможно заражён и его посещение не желательно, а при переходе по ссылкам сайта, внизу в окне проводника сначала появляется код другого сайт, а потом ссылка на переходящую страницу.

Скриншоты вышлю.

11 лет назад
y_alexey
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
finboss
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Было сделано оперативно и качественно.
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