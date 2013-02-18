Найти и вычистить вредоносный код на сайте

$50
Тестирование сайтовЗавершен7 заявок156 просмотров
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При заходе с мобильных устройств, смартфонов, планшетов на сайт bdbox.ru идёт переадресация на другой сайт, содержащий вирус. Нужно его найти и удалить, а также предложить решение, чтобы избежать подобной проблемы в будущем.

11 лет назад
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kolich1985
Андрей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
11 лет назад
$50
2 дня
Хороший профессионал
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