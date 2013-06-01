Программа для проведения аукциона

$450
Системное программированиеЗавершен6 заявок289 просмотров
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Доброго времени суток!

Размещаю повторно проект, так как разработчик пропал.

Часть работы сделал и пропал.

Сумму увеличил до 450 у.е.

Нужна написать программу для проведения аукционов (недвижимость, и др.товары)

Краткое описание

1 Общие сведения

Программа «Аукцион» предназначена для автоматизации подготовки и проведения аукционов по продаже недвижимости, земельных участков и товаров.

Программа «Аукцион» представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста ведущего протокол аукциона. По ходу проведения аукциона специалист фиксирует в АРМ сделанные ставки, производит необходимые расчеты, а на мониторе отображается вся информация, необходимая участникам аукциона для оперативного принятия решений, и наблюдения за ходом процедуры.

2 Назначение и цели создания системы

Программа предоставляет следующие возможности:

*ведение внутренних справочников (организации, единицы измерения, пользователи),

*ведение картотеки аукционов (ввод сведений об аукционе, формирование списка лотов и списка участников),

*поиск по картотеке по различным критериям, регистрация участников аукциона,

*поддержка процедуры проведения аукциона,

*протоколирование последовательности событий при проведении аукциона,

*печать протокола.

3 Должна быть возможность видеозаписи хода проведения аукциона.

Кроме текстового описания лота будет фото и видео.

11 лет назад
ttt555
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Simsoft
Андрей 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$450
30 дней
Андрей, сердечная благодарность Вам за работу! Все было сделано с душой, качественно и в полном объеме. Мои впечатления: -доволен качеством выполненной работы -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -честный, порядочный человек -ответственный, пунктуальный работник -приятный в работе и общении человек -Андрей был постоянно на связи Кроме того Андрей внимательный к пожеланиям заказчика и последовательный в работе с ТЗ. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Андрею. Надеюсь не один раз. Желаю Вам Андрей в-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-т таких успехов, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр
Ответственный и грамотный заказчик с которым приятно общаться и работать. Все вопросы по работе спокойно обговариваются для принятия устраивающего решения. Сотрудничество было оперативным четким и ясным. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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