Программист с++/qt

Задача к знающим этот биллинг. Писать его желательно на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе уже ...
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Программист с++
обязательно знание qt, для крупного проекта.
выполнение пробного задания обязательно.
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