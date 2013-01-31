Программист с++/qt

$2500
Системное программированиеЗакрыт7 заявок226 просмотров
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Программист с++

обязательно знание qt, для крупного проекта.

выполнение пробного задания обязательно.

Если Вы мне пишите,отвечайте пожалуйста!

11 лет назад
delcam
Алена 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад