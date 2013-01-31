Биллинг NoDeny(on Perl):Связка с MikroTik-API

Задача к знающим этот биллинг. Писать его желательно на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти.

Можно сделать на базе уже существующего (приложил к заявке).

Требования по доработке:

-ликвидировать главный недостаток модуля в дублировании списков AccessList.

-убрать ошибки модуля при создании записей в разделе Queue

-Перенастроить модуль на создание (и обязательно удаление) TreeQueues. Логика, описана вот тут

http://habrahabr.ru/blogs/sysadm/131295/

По этому вопросу ещё отдельно проинструктирую

-поделить списки разрешённых к доступу абонентов по ID тарифов (например, 01_online, 02_online...)

-не обязательно, но желательно. Отдельно вести списки отключённых абонентов (напрпимер, 01_offline, 02_inline...)

-сделать "правильную" синхронизацию с биллингом, когда изменения в Списки и в Очереди вносятся только если происходят изменения в биллинге, а не каждый цикл обхода скриптом списков пользователей. То есть, данные получаются из Тика, сверяются и изменяются только если данные изменились.

-добавить возможность запуска нескольких сателлитов, управляющих разными NAS-ами. Для каждого будет заведена отдельная группа пользователей в биллинге. Обычный скрипт, который просто делает перезапуск исполняемого скрипта второго сателлита каждые N-минут не годится, нужно что бы так же как и задумано изначально, это был отдельный демон.