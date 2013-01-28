С++ разработчик

Системное программированиеЗакрыт4 заявки305 просмотров
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Ищем команду разработчиков С++ под проект, связанный с оптимизацией GUI уже существующей большой системы. Рассматриваем вариант удаленной работы.

Краткое описание проекта:

Важен опыт работы с большими базами данных, утечками памяти и, как плюс, опыт реверсивной разработки.

Требования:

- Visual Studio - обязательно

- знание source control systems, profilers and Windows installer

- Qt, SQL, СУБД (firebird), profilers (AQTime, VTune, etc.), многопоточность

- ООП

- опыт работы над утечками памяти, анализом производительности

- опыт реверсивной разработки

- английский (технический)

Если заинтересовала вакансия, жду обратную связь

Skype - hr.ilyana

[email protected]

11 лет назад
it-indigo
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад