С++ разработчик

Требуеться специалист по настройке Softwvitch, Linux server, GOIP!
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Ищем команду разработчиков С++ под проект, связанный с оптимизацией GUI уже существующей большой системы. Рассматриваем вариант удаленной работы.
Краткое описание проекта:
Важен опыт работы с большими базами данных, утечками памяти и, как плюс, опыт реверсивной разработки.
Требования:
- Visual Studio - обязательно
- знание source control systems, profilers and Windows installer
- Qt, SQL, СУБД (firebird), profilers (AQTime, VTune, etc.), многопоточность
- ООП
- опыт работы над утечками памяти, анализом производительности
- опыт реверсивной разработки
- английский (технический)
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