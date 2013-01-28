Требуеться специалист по настройке Asterisk

Добрый день! Мне нужно сверстать меню в AutoPlay Media Studio. Дизайн уже есть. Рисовать ничего не нужно, нужно только из уже готовых графических изображений сделать работающее меню для мультимедийного курса. От тех, кому интересно, жду предложений с примерами ...