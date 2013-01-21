Программист-системщик для развития ERP

Системное программированиеЗакрыт1 заявка255 просмотров
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Разработка программных модулей и библиотек (Delphi), а также хранимых процедур (FireBird/Interbase);

Развитие программной оболочки AVARDA;

Создание инструментальных средств, разработка скриптов автоматизированного тестирования;

Опыт разработки клиент-серверных приложений и хранимых процедур.

Требования к кандидату:

Высшее образование;

Знание Avarda (желательно);

Знание SQL, Delphi, WinAPI; .NET.

Возможно удаленное сотрудничество. Требования к оформлению кода.

Людей ищем на постоянное сотрудничество.

11 лет назад
dijurkin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад