Нужен опытный системный программист

Требуется системный программист для разработки системы с нуля на основе Браузера. Разработать доп. софт для браузера которого еще нет, создание многофункциональной программы которая будет работать с браузерами и сайтами!. Работа сдельная, проект рассчитан примерно месяцев на 2 (хотя время выполнения зависит от опыта исполнителя), сроки не жесткие, так что проект можно совмещать с основной работой. Но нужен действительно специалист в своем деле, а именно, необходим опыт работы с Java script, Оплата договорная, от 150 y.e. за проект, форма оплаты поэтапная. Месторасположение очень желательно в Киеве.