ПО для хостера - проверка на уязвимость сети к DoS

$5000
Системное программированиеЗакрыт4 заявки709 просмотров
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Для хостинг провайдера нужно разработать и реализовать комплекс утилит, для тестирования

сети нового AntiDDoS сервиса на устойчивость к новому виду атак Reflected Denial Of Service на протоколы SNMP и DNS.

11 лет назад
seomasterstudio
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад