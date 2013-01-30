Требуется системный программист для разработки системы с нуля на основе Браузера. Разработать доп. софт для браузера которого еще нет, создание многофункциональной программы которая будет работать с браузерами и сайтами!. Работа сдельная, проект рассчитан примерно месяцев ...
ПО для хостера - проверка на уязвимость сети к DoS
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Ищем высококвалифицированного исполнителя или команду для реализации проекта
Для хостинг провайдера нужно разработать и реализовать комплекс утилит, для тестирования
сети нового AntiDDoS сервиса на устойчивость к новому виду атак Reflected Denial Of Service на протоколы SNMP и DNS.
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