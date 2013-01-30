Работа с QiWI-кошельком

Системное программированиеЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Требуется написать программу, которая будет передавать в скрипт баланс QIWI кошелька и экспортировать список переводов, которые нужно проводить и соответственно делать эти переводы.

11 лет назад
zoker
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад