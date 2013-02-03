CorelDrawLite на HTML5

$2500
Системное программированиеЗакрыт2 заявки285 просмотров
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Контекст задачи: необходимо создать браузерный инстумент для рисования векторных картинок для задач по физике и геометрии.

Работоспособность: FireFox и Chrome последних версий.

Ограничения:

1. Преимущественная реализация на jQuery

2. Допустимо использование сторонних библиотек по свободным лицензиям

Что должно быть реализовано:

1. Канвас (поле для рисования)

а) с сеткой

б) рисуемые элементы должны уметь привязываться к (stick to) сетке или характерным точкам объекта (например, центр круга, сторона прямоугольника)

в) рисуемые элементы должны сохранить возможность располагаться и произвольно (без привязки)

г) возможность загрузки изображения в фон (чтобы с него срисовывать)

д) масштабирование участка канваса

2. Элементы

а) отрезки и ломаные

б) квадраты, прямоугольники и многоугольники

в) окружности, эллипсы

г) кривые Безье

д) текст (шрифты Times, Arial, Symbol; bold, italic, underline)

е) стрелки

ж) график, заданный функцией

3. Свойства линий

а) толщина

б) тип (пунктир, штрих-пунктир)

в) цвет

4. Манипуляции с объектами

а) выделить, выделить несколько

б) переместить

в) изменить размер

г) повернуть, повернуть относительно какого-то центра

д) задание размера и положения вручную (вписывая координаты)

е) удалить

ж) сгруппировать, разгруппировать

з) назвать группу

5. Интерфейс

а) Блок элементов

б) Блок манипуляций

в) Блок свойств линий

г) Блок импорт-экспорт

д) Блок работы с группой объектов

е) до 10 пользовательских блоков

6. Экспорт-импорт

а) EPS (экспорт)

б) EPS (импорт eps'ок, сгенерированных вашими скриптами, должен быть гарантирован; импорт сторонних eps'ок может не быть гарантирован)

в) SVG

г) PDF

7. Дополнительно

а) возможность запомнить нарисованную фигуру и сохранить на пользовательский блок

Таймлайн

Квалификация (требуется выполнить перед заключением сделки): 1а, 2а, 6а

1 этап: 1в, 3абв, 4абве, 5абв; (25% оплаты)

2 этап: 1б, 2бв, 4гд, 6б; (25% оплаты)

3 этап: 2ге, 4жз, 5д; (15% оплаты)

4 этап: 1д, 2дж; (15% оплаты)

5 этап: 1г, 5ге, 6бв, 7а; (20% оплаты)

Опциональный бонус в 10% получается при выполнении условий:

а) Будут соблюдены сроки, о которых мы договоримся

б) Через 7-10 дней после сдачи проекта, после промышленного тестирования продукта, будут внесены небольшие изменения интерфейсы для удобства работы пользователей.

Стартовый бюджет 60 000. Обсуждаемо.

HTML
11 лет назад
shevchenkovitaly
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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