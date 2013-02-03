CorelDrawLite на HTML5

Контекст задачи: необходимо создать браузерный инстумент для рисования векторных картинок для задач по физике и геометрии.

Работоспособность: FireFox и Chrome последних версий.

Ограничения:

1. Преимущественная реализация на jQuery

2. Допустимо использование сторонних библиотек по свободным лицензиям

Что должно быть реализовано:

1. Канвас (поле для рисования)

а) с сеткой

б) рисуемые элементы должны уметь привязываться к (stick to) сетке или характерным точкам объекта (например, центр круга, сторона прямоугольника)

в) рисуемые элементы должны сохранить возможность располагаться и произвольно (без привязки)

г) возможность загрузки изображения в фон (чтобы с него срисовывать)

д) масштабирование участка канваса

2. Элементы

а) отрезки и ломаные

б) квадраты, прямоугольники и многоугольники

в) окружности, эллипсы

г) кривые Безье

д) текст (шрифты Times, Arial, Symbol; bold, italic, underline)

е) стрелки

ж) график, заданный функцией

3. Свойства линий

а) толщина

б) тип (пунктир, штрих-пунктир)

в) цвет

4. Манипуляции с объектами

а) выделить, выделить несколько

б) переместить

в) изменить размер

г) повернуть, повернуть относительно какого-то центра

д) задание размера и положения вручную (вписывая координаты)

е) удалить

ж) сгруппировать, разгруппировать

з) назвать группу

5. Интерфейс

а) Блок элементов

б) Блок манипуляций

в) Блок свойств линий

г) Блок импорт-экспорт

д) Блок работы с группой объектов

е) до 10 пользовательских блоков

6. Экспорт-импорт

а) EPS (экспорт)

б) EPS (импорт eps'ок, сгенерированных вашими скриптами, должен быть гарантирован; импорт сторонних eps'ок может не быть гарантирован)

в) SVG

г) PDF

7. Дополнительно

а) возможность запомнить нарисованную фигуру и сохранить на пользовательский блок

Таймлайн

Квалификация (требуется выполнить перед заключением сделки): 1а, 2а, 6а

1 этап: 1в, 3абв, 4абве, 5абв; (25% оплаты)

2 этап: 1б, 2бв, 4гд, 6б; (25% оплаты)

3 этап: 2ге, 4жз, 5д; (15% оплаты)

4 этап: 1д, 2дж; (15% оплаты)

5 этап: 1г, 5ге, 6бв, 7а; (20% оплаты)

Опциональный бонус в 10% получается при выполнении условий:

а) Будут соблюдены сроки, о которых мы договоримся

б) Через 7-10 дней после сдачи проекта, после промышленного тестирования продукта, будут внесены небольшие изменения интерфейсы для удобства работы пользователей.

Стартовый бюджет 60 000. Обсуждаемо.