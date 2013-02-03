CorelDrawLite на HTML5

Задача к знающим этот биллинг. Писать его желательно на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Контекст задачи: необходимо создать браузерный инстумент для рисования векторных картинок для задач по физике и геометрии.
Работоспособность: FireFox и Chrome последних версий.
Ограничения:
1. Преимущественная реализация на jQuery
2. Допустимо использование сторонних библиотек по свободным лицензиям
Что должно быть реализовано:
1. Канвас (поле для рисования)
а) с сеткой
б) рисуемые элементы должны уметь привязываться к (stick to) сетке или характерным точкам объекта (например, центр круга, сторона прямоугольника)
в) рисуемые элементы должны сохранить возможность располагаться и произвольно (без привязки)
г) возможность загрузки изображения в фон (чтобы с него срисовывать)
д) масштабирование участка канваса
2. Элементы
а) отрезки и ломаные
б) квадраты, прямоугольники и многоугольники
в) окружности, эллипсы
г) кривые Безье
д) текст (шрифты Times, Arial, Symbol; bold, italic, underline)
е) стрелки
ж) график, заданный функцией
3. Свойства линий
а) толщина
б) тип (пунктир, штрих-пунктир)
в) цвет
4. Манипуляции с объектами
а) выделить, выделить несколько
б) переместить
в) изменить размер
г) повернуть, повернуть относительно какого-то центра
д) задание размера и положения вручную (вписывая координаты)
е) удалить
ж) сгруппировать, разгруппировать
з) назвать группу
5. Интерфейс
а) Блок элементов
б) Блок манипуляций
в) Блок свойств линий
г) Блок импорт-экспорт
д) Блок работы с группой объектов
е) до 10 пользовательских блоков
6. Экспорт-импорт
а) EPS (экспорт)
б) EPS (импорт eps'ок, сгенерированных вашими скриптами, должен быть гарантирован; импорт сторонних eps'ок может не быть гарантирован)
в) SVG
г) PDF
7. Дополнительно
а) возможность запомнить нарисованную фигуру и сохранить на пользовательский блок
Таймлайн
Квалификация (требуется выполнить перед заключением сделки): 1а, 2а, 6а
1 этап: 1в, 3абв, 4абве, 5абв; (25% оплаты)
2 этап: 1б, 2бв, 4гд, 6б; (25% оплаты)
3 этап: 2ге, 4жз, 5д; (15% оплаты)
4 этап: 1д, 2дж; (15% оплаты)
5 этап: 1г, 5ге, 6бв, 7а; (20% оплаты)
Опциональный бонус в 10% получается при выполнении условий:
а) Будут соблюдены сроки, о которых мы договоримся
б) Через 7-10 дней после сдачи проекта, после промышленного тестирования продукта, будут внесены небольшие изменения интерфейсы для удобства работы пользователей.
Стартовый бюджет 60 000. Обсуждаемо.
- Похожие заказы
- $200Системное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5000
Ищем высококвалифицированного исполнителя или команду для реализации проекта Для хостинг провайдера нужно разработать и реализовать комплекс утилит, для тестирования сети нового AntiDDoS сервиса на устойчивость к новому виду атак Reflected Denial Of Service на протоколы SNMP ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется системный программист для разработки системы с нуля на основе Браузера. Разработать доп. софт для браузера которого еще нет, создание многофункциональной программы которая будет работать с браузерами и сайтами!. Работа сдельная, проект рассчитан примерно месяцев ...Системное программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Основные направления: разработка клиент-серверных приложений Языки программирования: Обязательные: Delphi, Object Pascal (Приветствуется: Objective-C, C++, PHP) Программные среды разработки и инструменты: Обязательно: RAD Studio XE2 — XE3 Отличные знания ООП Отличные знания TCP/IP, UDP, Multicast Отличное знание MySQL, Interbase, Firebird Знания о безопасной аутентификации пользователей ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Программист с++ обязательно знание qt, для крупного проекта. выполнение пробного задания обязательно. Если Вы мне пишите,отвечайте пожалуйста!Системное программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать программу, которая будет передавать в скрипт баланс QIWI кошелька и экспортировать список переводов, которые нужно проводить и соответственно делать эти переводы.Закрыт11 лет назад
Ищем команду разработчиков С++ под проект, связанный с оптимизацией GUI уже существующей большой системы. Рассматриваем вариант удаленной работы. Краткое описание проекта: Важен опыт работы с большими базами данных, утечками памяти и, как плюс, опыт реверсивной разработки. Требования: - Visual ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуеться специалист по настройке Softwvitch, Linux server, GOIP!Закрыт11 лет назад
VoIP PBX сервер AsteriskЗакрыт11 лет назад
Разработка программных модулей и библиотек (Delphi), а также хранимых процедур (FireBird/Interbase); Развитие программной оболочки AVARDA; Создание инструментальных средств, разработка скриптов автоматизированного тестирования; Опыт разработки клиент-серверных приложений и хранимых процедур. Требования к кандидату: Высшее образование; Знание ...Закрыт11 лет назад