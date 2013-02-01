Программист на Delphi

Задача к знающим этот биллинг. Писать его желательно на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе уже ...
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Основные направления: разработка клиент-серверных приложений
Языки программирования:
Обязательные: Delphi, Object Pascal
(Приветствуется: Objective-C, C++, PHP)
Программные среды разработки и инструменты:
Обязательно: RAD Studio XE2 — XE3
Отличные знания ООП
Отличные знания TCP/IP, UDP, Multicast
Отличное знание MySQL, Interbase, Firebird
Знания о безопасной аутентификации пользователей в открытой системе, о безопасном протоколе работы клиент-серверных архитектур (хеши, атаки на клиента, атаки на сервер, подмена аутентификации, man-in-the-middle)
Приветствуются знания: DirectX, OpenGL
Умение разобраться в чужом коде/документации, внести изменения/дополнения
Умение проектировать архитектуру проекта с нуля
Понимание построения современных веб-приложений
Умение работать в команде
Знание языков:
Русский,
Английский (свободное чтение, возможность вести деловую переписку).
Работа удалённая. С обязательными личными встречами.
- обязательно наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет: от 3 Мбит/с
- занятость: полная, с понедельника по пятница с 10:00 до 20:00, обед с 14:00 до 15:00
- испытательный срок: 2 недели
ЗП - от 2000$/мес.
Резюме присылать на почту: [email protected]
P.S. С КОМАНДАМИ НЕ РАБОТАЕМ!!! ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В ШТАТ!
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