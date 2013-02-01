Программист на Delphi

Основные направления: разработка клиент-серверных приложений

Языки программирования:

Обязательные: Delphi, Object Pascal

(Приветствуется: Objective-C, C++, PHP)

Программные среды разработки и инструменты:

Обязательно: RAD Studio XE2 — XE3

Отличные знания ООП

Отличные знания TCP/IP, UDP, Multicast

Отличное знание MySQL, Interbase, Firebird

Знания о безопасной аутентификации пользователей в открытой системе, о безопасном протоколе работы клиент-серверных архитектур (хеши, атаки на клиента, атаки на сервер, подмена аутентификации, man-in-the-middle)

Приветствуются знания: DirectX, OpenGL

Умение разобраться в чужом коде/документации, внести изменения/дополнения

Умение проектировать архитектуру проекта с нуля

Понимание построения современных веб-приложений

Умение работать в команде

Знание языков:

Русский,

Английский (свободное чтение, возможность вести деловую переписку).

Работа удалённая. С обязательными личными встречами.

- обязательно наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет: от 3 Мбит/с

- занятость: полная, с понедельника по пятница с 10:00 до 20:00, обед с 14:00 до 15:00

- испытательный срок: 2 недели

ЗП - от 2000$/мес.

Резюме присылать на почту: [email protected]

P.S. С КОМАНДАМИ НЕ РАБОТАЕМ!!! ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В ШТАТ!