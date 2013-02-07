Разработчик для развития платформы

Системное программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Задачи:

- развитие платформы для разработки учетных систем C++ и внутреннем языке платформы

- разработка прикладных задач на базе платформы

Мы:

- Команда у которой есть интересная платформа с большим количеством зачатков интересных идей. Мы хотим довести эту платформу до ума, сделать ее интересной и привлекательной. Такой, чтобы на ней было комфортно работать как разработчикам прикладных задач, так и конечным пользователям.

Вы:

- Хорошо знаете C++, имеете опыт работы в VisualStudio, хорошо понимаете принципы объектно-ориентированного программирования.

- Готовы освоить новый для себя язык программирования, работать на нем

- Любите создавать хорошие системные вещи и готовы постоянно их совершенствовать

- Умеете легко и быстро разобраться в чужом коде

- Не имеете привычки переписывать все, что написано другими

- Готовы работать по ТЗ

- Не стесняетесь задать вопрос, если вам что-то непонятно

- Сначала обсуждаете изменения, а потом уже их делаете

- Умеете трезво оценивать время, которое необходимо на выполнение задачи и укладываться поставленные вами сроки

- Имеете привычку тестировать то что вы создали на предмет выявления очевидных багов

- Стремитесь вносить рациональные предложения и вместе с тем готовы принять чужую точку зрения

Оплата:

На первом этапе по результатам выполненной работы (ставим задачу, совместно оцениваем стоимость работ и сроки), затем, по договоренности возможен перевод на оклад.

11 лет назад
anartova
Анна 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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