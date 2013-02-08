Модифицировать сервер под мультиплексрирование

В настоящее время имеется сервер ( написан на visual c, исходники в наличии ) представляющий собой бэкконнект сокс сервер, где для каждого клиента используется свой порт. требуется сделать так чтобы все клиенты использовали для соединения один порт серевера.

пишите, скину подробности.