Модифицировать сервер под мультиплексрирование

$250
Системное программированиеЗакрыт5 заявок278 просмотров
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В настоящее время имеется сервер ( написан на visual c, исходники в наличии ) представляющий собой бэкконнект сокс сервер, где для каждого клиента используется свой порт. требуется сделать так чтобы все клиенты использовали для соединения один порт серевера.

пишите, скину подробности.

11 лет назад
mechwebs
Роман 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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