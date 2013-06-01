Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
12 лет назад
Андрей, сердечная благодарность Вам за работу! Все было сделано с душой, качественно и в полном объеме. Мои впечатления: -доволен качеством выполненной работы -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -честный, порядочный человек -ответственный, пунктуальный работник -приятный в работе и общении человек -Андрей был постоянно на связи Кроме того Андрей внимательный к пожеланиям заказчика и последовательный в работе с ТЗ. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Андрею. Надеюсь не один раз. Желаю Вам Андрей в-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-т таких успехов, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр
Ответный отзыв
Ответственный и грамотный заказчик с которым приятно общаться и работать. Все вопросы по работе спокойно обговариваются для принятия устраивающего решения. Сотрудничество было оперативным четким и ясным. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Системное программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#25
Прикладное ПО
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
#314