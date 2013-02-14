SEO-консультация для сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок226 просмотров
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Здравствуйте уважаемые SEO-шники!

Нужна ГРАМОТНАЯ консультация, как оптимизировать и продвинуть сайт http://dtb.in.ua/ в топ-10 Яндекса и Гугла.

Возраст сайта: май 2011.

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С ув. Александр

11 лет назад
ttt555
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад