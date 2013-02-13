Поднять продажи программы

Есть сайт http://super-raskraska.ru/, это раскраска для детей.

Стоит 5 баксов, продается не сильно 10 продаж в месяц.

Во первых сайт плохо прокачен всего 30 посетителей в день, по запросу раскраска который имеет 100.000 по ворд стату.

Вообщем нужны идеи по продвижению, тоесть человек который занялся продвижение за разумную плату.