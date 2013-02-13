Поднять продажи программы

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок157 просмотров
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Есть сайт http://super-raskraska.ru/, это раскраска для детей.

Стоит 5 баксов, продается не сильно 10 продаж в месяц.

Во первых сайт плохо прокачен всего 30 посетителей в день, по запросу раскраска который имеет 100.000 по ворд стату.

Вообщем нужны идеи по продвижению, тоесть человек который занялся продвижение за разумную плату.

11 лет назад
antonbergov
Антон 
49 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов