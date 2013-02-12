СЕО-оптимизация. Корректировка тегов, перелинковка

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок150 просмотров
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На сайте около 250 страниц. Необходимо сделать СЕО оптимизацию. Перелинковка, теги, корректировка небольшая статей. Статьи на странице не больше 2тыс.знаков.

11 лет назад
alexbaron
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад