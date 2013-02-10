Добавление сайта в DMOZ

Здравствуйте! Нужно сделать качественно внутреннюю оптимизацию сайтов. 1. Анализировать сайт; 2.Составить семантическое ядро (чем больше запросов, тем лучше); 3. Провести СЕО-аудит; 4. Оптимизировать теги title, keywords, description для всех самых важных в продвижении страниц; 5. ЧПУ; 6. Зеркала, закрытие от ...