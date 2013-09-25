Продвижение сайта в ТОП

Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок246 просмотров
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Воспользуюсь услугами продвижения сайта. Просьба, в предложении описывать краткую тактику продвижения, эффект, срок результата, цену. Сайт: smu305.ru

11 лет назад
etomoinick
Евгений 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$2000
180 дней
Александр, знает свое дело. Доволен продвижением. Постоянное предоставление отчетов. Однозначно можно сотрудничать.
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