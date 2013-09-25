Продвижение сайта в ТОП

Если есть какие-то ошибки в оптимизации сайта – их необходимо найти и устранить. Сайт можно посмотреть по ссылке http://nat.dax.ru/?cWie8qq9+0swXOERK6B68heg07MniE0d
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Воспользуюсь услугами продвижения сайта. Просьба, в предложении описывать краткую тактику продвижения, эффект, срок результата, цену. Сайт: smu305.ru
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