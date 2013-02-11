Подобрать ключи

надо проанализировать сайт на джумле на предмет двойных ссылок и прочих SEO-кривостей исправить, настроив, установив необходимые плагины, предоставить краткие отчет - что сделано. сайт на джумле 1.5.25 страниц около 20 срок-стоимость?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Что есть: Сайт 150 страниц в индексе....
Что надо: Надо подобрать для каждой странице в индексе ключи по яндексу вордстату... На каждую страницу подбираем один СЧ запрос, и два НЧ запроса. Итого 3 ключа на одну страницу.
Сроки: Сегодня до вечера.
Оплата: Сразу
Стоимость максимум 10 долларов, больше не дам, за такую лёгкую работу.
Отчёт: Текстовой или Excel файл... Урл страницы - запросы с частотностью по Яше...
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