Подобрать ключи

Добрый день.

Что есть: Сайт 150 страниц в индексе....

Что надо: Надо подобрать для каждой странице в индексе ключи по яндексу вордстату... На каждую страницу подбираем один СЧ запрос, и два НЧ запроса. Итого 3 ключа на одну страницу.

Сроки: Сегодня до вечера.

Оплата: Сразу

Стоимость максимум 10 долларов, больше не дам, за такую лёгкую работу.

Отчёт: Текстовой или Excel файл... Урл страницы - запросы с частотностью по Яше...