Подобрать ключи

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки175 просмотров
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Добрый день.

Что есть: Сайт 150 страниц в индексе....

Что надо: Надо подобрать для каждой странице в индексе ключи по яндексу вордстату... На каждую страницу подбираем один СЧ запрос, и два НЧ запроса. Итого 3 ключа на одну страницу.

Сроки: Сегодня до вечера.

Оплата: Сразу

Стоимость максимум 10 долларов, больше не дам, за такую лёгкую работу.

Отчёт: Текстовой или Excel файл... Урл страницы - запросы с частотностью по Яше...

11 лет назад
kammisha
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо большое сплоченной команде Езон. Хорошо составили ключевые слова. Так что, будем работать поэтапно и, думаю, продуктивно!
Очень приятно работать с таким заказчиком, все предельно ясно объясняет, что сделать по работе и знает чего он хочет. Спасибо за сотрудничество.
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