Поднять тиц домену и поднять в топ

Необходимо провести проверку страниц сайта, на которые ведется продвижение. Необходимо проверить старницы из приложенного списка (по 2-3 слова на страницу) по следующим критериям: title keywords description h1 h2-h3 переспам текста (есть, нет, если есть, то что нужно исправить, писать детально как ...