Нужен спец-ст бирж GGL,Miralinks. Ведение аккаунта

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок154 просмотра
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Требуется опытный пользователь бирж Миралинкс и ГГЛ на постоянную поддержку и развитие профиля.

Обязанности:

- поиск подходящих площадок для размещения статей, ссылок

- размещение статей, загрузка в систему Миралинкс

- быть на связи

Работа проектов налажена.

Работы на 1-2 часа в день, долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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