Яндекс директ на 100 ключевиков

День добрый. Ищем грамотного продвиженца, не "студию" , не "компанию" , а фрилансера, для продвижения по тематике напольные покрытия. Мы уже продвигались. Больше года нами занимался человек, но , к сожалению, как часто бывает, фрилансеры начинают расслабляться ...