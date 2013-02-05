Требуется линк-менеджер в МираЛинкс

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ юридических фирм. два сайта юридической тематики, на каждое по 10 фраз. Фразы 1arbitr.ru и сайт rsn33.ru Таблица «Техническое задание» Поисковые системы Запросы http://yandex.ru (регион: Поволжье: «Владимирская область» Москва и область Киров и область + Нижний Новгород и область Республика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для 200-300 страниц журнала http://ladyspecial.ru/ требуется простановка вечных ссылок в миралинксе.
Линк-менеджер получает список ключевых запросов и релевантных страниц, для которых необходимо купить вечные сыылки.
Этот список требуется сгруппировать по 2-3 ссылки на одну статью, так чтобы была связь и задать тему будщей статьи. После чего передать эти темы с указанием необходимых ключевых слов редакци журнала. Через 1-2 недели статьи будут готовы и можно будет приступать к подбору площадок и размещению на них статей. Самое главное в этом проекте подобор нужных площадок(!), будет обсуждаться индивидуально, но сразу скажу, что каждую площадку придется смотреть и оценивать руками.
Заяки прошу оставлять здесь вместе с указанием желаемого гонорара. Напомню: нужно 300 ссылок = около 100 статей = примерно 100 площадок
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