Агент по подбору площадок под рекламные статьи

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок169 просмотров
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Обязанности:

* Поиск площадок под ЦА

* Общение с службой рекламы по вопросу размещения статей навсегда, но на правах рекламы (1 неделя анонса на главной странице)

* Постановка задачи на рекламную статью нашему автору

* Контролировать размещение статьи

* Предоставлять отчет о выполненных работах.

Условия работы:

Сдельная, по оплате - цену работы предлагает Исполнитель.

11 лет назад
elMisterio
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад