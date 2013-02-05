Вывести сайт в ТОП Яндекса

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Добрый день.
У нас есть сайт - vencar.ru
Нам нужно попасть в ТОП-20 яндекса по высокочастотным запросам, таким как "интернет-магазин сумок", "купить сумку" и т.д. Насколько это реально для нас, и если реально, просьба озвучивать ваши цены и сроки. Просьба не загибать бюджеты, магазин небольшой, и возможности тоже небольшие.
Сегодняшняя посещаемость 25-40 человек в день, есть группы вконтакте и в фейсбуке. Продажи тоже есть, но немного. Хотим добиться хотя бы уровня 1 продажи в день.
Черные, серые и проч. недобросовестные методы раскрутки не предлагать.
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