Продвижение сайтов "напольные покрытия"

Добрый день. У нас есть сайт - vencar.ru Нам нужно попасть в ТОП-20 яндекса по высокочастотным запросам, таким как "интернет-магазин сумок", "купить сумку" и т.д. Насколько это реально для нас, и если реально, просьба озвучивать ваши ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Ищем грамотного продвиженца, не "студию" , не "компанию" , а фрилансера, для продвижения по тематике напольные покрытия.
Мы уже продвигались. Больше года нами занимался человек, но , к сожалению, как часто бывает, фрилансеры начинают расслабляться или просто-напросто забывать делать свою работу.( но не забывая получать зарплату )
Поэтому нужен отвественный человек, настроенный на долгосрочное сотрудничество, с контактами не только аськи, но и телефона скайпа и тд ( это врядли потребуется,если вы отвественный человек)
На первый месяц дам один сайт на продвижение, если за месяц проявите себя, в марте у Вас будет два уже сайта и так по нарастающей.
Единственное что требуется - работать. И не обещать того, что не сделаете.
Однодневок, людей с негативными отзывами, "украинские веб-студии" и все кто просит 1 000 000 в месяц - просьба не писать.
Прошлый продвиженец просто покупал ссылки через сеопульт или руки и нам впринципе этого хватало.
Вообщем готов все обсуждать вплане денеги в плане работы.
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