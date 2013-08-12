Продвижение сайтов "напольные покрытия"

День добрый.

Ищем грамотного продвиженца, не "студию" , не "компанию" , а фрилансера, для продвижения по тематике напольные покрытия.

Мы уже продвигались. Больше года нами занимался человек, но , к сожалению, как часто бывает, фрилансеры начинают расслабляться или просто-напросто забывать делать свою работу.( но не забывая получать зарплату )

Поэтому нужен отвественный человек, настроенный на долгосрочное сотрудничество, с контактами не только аськи, но и телефона скайпа и тд ( это врядли потребуется,если вы отвественный человек)

На первый месяц дам один сайт на продвижение, если за месяц проявите себя, в марте у Вас будет два уже сайта и так по нарастающей.

Единственное что требуется - работать. И не обещать того, что не сделаете.

Однодневок, людей с негативными отзывами, "украинские веб-студии" и все кто просит 1 000 000 в месяц - просьба не писать.

Прошлый продвиженец просто покупал ссылки через сеопульт или руки и нам впринципе этого хватало.

Вообщем готов все обсуждать вплане денеги в плане работы.