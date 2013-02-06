SEO-специалист для продвижения по трафику удаленно

Ищем удаленного seo-специалиста на постоянное и длительное партнерское сотрудничество.

У нас большое число разнообразных проектов на продвижении хотим передавать часть проектов на удаленку.

Сейчас активно внедряем схему продвижения по трафику, с оплатой за результат.

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ВНИМАНИЕ:

1. Работа только для фрилансеров, КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

2. Важен опыт работы именно продвижения ПО ТРАФИКУ.

Никаких "top-10", никаких "абонентских выплат". Продвижение по трафику имеет свою специфику во всем:

- анализ и составление семантического ядра, перспективного с точки хрения привлечения трафика и оптимального с точки зрения бюджета;

- параметры отбора доноров и алгоритмы закупки ссылок.

и т.п.

Мы ждем, что Вы УЖЕ это знаете и понимаете.

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СХЕМА РАБОТЫ следующая:

1. Потенциальный клиент делает запрос на продвижение по трафику.

2. Мы делаем запрос и даем Вам данные для анализа:

- адрес сайта;

- доступ к счетчикам (Yandex.Метрика, Googe Analytics, Liveinternet).

3. Вы:

3.1. Анализируете сайт.

3.2. Определяете исходные показатели сайта (количество посетителей/посещений из поисковых систем).

3.3. Делаете расчет стоимости привлечения 1 посетителя из поисковых систем для клиента.

4. В случае согласия со стороны клиента, Вы формируете план работ с указанием:

- сроков;

- бирж для закупки ссылок (Rookee, Gogetlinks, Sape и др.);

- необходимых бюджетов для каждой биржы (стоимость закупки ссылочной массы идет отдельным бюджетом и не влияет на Ваши затраты).

5. В аккаунтах регистрируются аккаунты, заводятся суммы за 1-ый месяц.

6. Вы проводите работы по оптимизации сайта, закупке ссылочной массы, привлечению на него поискового трафика.

7. По окончании каждого месяца подводятся итоги:

- Определяется общая цифра переходов с поисковых систем.

- Анализируется весь поисковый трафик и из него исключается стоп-трафик

(переходы по названию компании в поисковом запросе, или содержащие слова, не имеющие отношения к деятельности компании и т.п.).

8. Мы производим оплату по установленному тарифу.

ТРЕБУЕТСЯ:

- отличное знание всех аспектов продвижения.

- опыт комплексного продвижения сайтов (внутренние, внешние, поведенческие факторы).

- опыт продвижения по трафику и по позициям, опыт вывода ВЧ, СЧ, НЧ.

ЗАДАЧИ:

- Составление качественного семантического ядра.

- Оценка стоимости продвижения по трафику.

- Разработка стратегии продвижения проекта.

- Анализ и корректировка стратегии продвижения.

- Проведение детального поискового аудита сайта.

- Работа с внутренними и внешними факторами.

- Ежемесячные отчеты:

- по результатам;

- по проделанной работе.

УСЛОВИЯ:

- Длительные и взаимовыгодные партнерские отношения.

- Оплата за результат.

- Выполнение обязательств в срок.

- Ежемесячные отчеты по работе.

ЖДУ ОТ ВАС:

- Описание ваших этапов и процесса работы.

- Форма и порядок оплаты.

Еще интересны вопросы типа:

- Делаете ли сами внутреннюю оптимизацию?

- Покупаете ли ссылки? Продвигаете ли статьями? Покупаете ли ссылки в блогах?