Необходимо продвинуть сайт www.3keys.ru в поисковых системах Яндекс, Рамблер, Google. ключевые слова "ремонт компьютеров в Раменском" "заправка картриджей в Раменском" Регион - Раменское
SEO-специалист для продвижения по трафику удаленно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем удаленного seo-специалиста на постоянное и длительное партнерское сотрудничество.
У нас большое число разнообразных проектов на продвижении хотим передавать часть проектов на удаленку.
Сейчас активно внедряем схему продвижения по трафику, с оплатой за результат.
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ВНИМАНИЕ:
1. Работа только для фрилансеров, КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
2. Важен опыт работы именно продвижения ПО ТРАФИКУ.
Никаких "top-10", никаких "абонентских выплат". Продвижение по трафику имеет свою специфику во всем:
- анализ и составление семантического ядра, перспективного с точки хрения привлечения трафика и оптимального с точки зрения бюджета;
- параметры отбора доноров и алгоритмы закупки ссылок.
и т.п.
Мы ждем, что Вы УЖЕ это знаете и понимаете.
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СХЕМА РАБОТЫ следующая:
1. Потенциальный клиент делает запрос на продвижение по трафику.
2. Мы делаем запрос и даем Вам данные для анализа:
- адрес сайта;
- доступ к счетчикам (Yandex.Метрика, Googe Analytics, Liveinternet).
3. Вы:
3.1. Анализируете сайт.
3.2. Определяете исходные показатели сайта (количество посетителей/посещений из поисковых систем).
3.3. Делаете расчет стоимости привлечения 1 посетителя из поисковых систем для клиента.
4. В случае согласия со стороны клиента, Вы формируете план работ с указанием:
- сроков;
- бирж для закупки ссылок (Rookee, Gogetlinks, Sape и др.);
- необходимых бюджетов для каждой биржы (стоимость закупки ссылочной массы идет отдельным бюджетом и не влияет на Ваши затраты).
5. В аккаунтах регистрируются аккаунты, заводятся суммы за 1-ый месяц.
6. Вы проводите работы по оптимизации сайта, закупке ссылочной массы, привлечению на него поискового трафика.
7. По окончании каждого месяца подводятся итоги:
- Определяется общая цифра переходов с поисковых систем.
- Анализируется весь поисковый трафик и из него исключается стоп-трафик
(переходы по названию компании в поисковом запросе, или содержащие слова, не имеющие отношения к деятельности компании и т.п.).
8. Мы производим оплату по установленному тарифу.
ТРЕБУЕТСЯ:
- отличное знание всех аспектов продвижения.
- опыт комплексного продвижения сайтов (внутренние, внешние, поведенческие факторы).
- опыт продвижения по трафику и по позициям, опыт вывода ВЧ, СЧ, НЧ.
ЗАДАЧИ:
- Составление качественного семантического ядра.
- Оценка стоимости продвижения по трафику.
- Разработка стратегии продвижения проекта.
- Анализ и корректировка стратегии продвижения.
- Проведение детального поискового аудита сайта.
- Работа с внутренними и внешними факторами.
- Ежемесячные отчеты:
- по результатам;
- по проделанной работе.
УСЛОВИЯ:
- Длительные и взаимовыгодные партнерские отношения.
- Оплата за результат.
- Выполнение обязательств в срок.
- Ежемесячные отчеты по работе.
ЖДУ ОТ ВАС:
- Описание ваших этапов и процесса работы.
- Форма и порядок оплаты.
Еще интересны вопросы типа:
- Делаете ли сами внутреннюю оптимизацию?
- Покупаете ли ссылки? Продвигаете ли статьями? Покупаете ли ссылки в блогах?
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