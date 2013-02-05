SEO-продвижение интернет-магазина на Битрикс

Для 200-300 страниц журнала http://ladyspecial.ru/ требуется простановка вечных ссылок в миралинксе. Линк-менеджер получает список ключевых запросов и релевантных страниц, для которых необходимо купить вечные сыылки. Этот список требуется сгруппировать по 2-3 ссылки на одну статью, ...
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Имеется интернет-магазин на основе "Битрикс: Управление сайтом, малый бизнес" версии 12.
Домену 7 месяцев, магазину 5 месяцев.
Тематика: планшетные компьютеры (iPad, Samsung Galaxy и пр.)
Адрес сайта предоставлю в личку.
На сайте размещены уникальные описания товаров, около 200.
Ежедневно публикуется по 1 новости, рерайт.
Проведены начальные работы по SEO-оптимизации: ЧПУ, тайтлы, H1.
На сайте проведены различные работы по улучшению юзабилити.
Сайт в индексе Яндекса и Гугла, текущий трафик с ПС:
70 человек в день с Яндекса, 25 с Гугла.
Задача: поднять целевой трафик с ПС до объёмов в 400 человек в день в течение нескольких месяцев.
Работы над внутренней оптимизацией сайта и написанием текстов с нас, с Вас ТЗ на оптимизацию, ТЗ на тексты (включения ключевиков, тошнота, шинглы и пр, на языке понятном копирайтеру). Покупка ссылок, статей и пр. — на наших аккаунтах.
Бюджет на это отдельно от отплаты Ваших услуг.
Стучитесь в скайп project25.
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