SEO-продвижение интернет-магазина на Битрикс

Имеется интернет-магазин на основе "Битрикс: Управление сайтом, малый бизнес" версии 12.

Домену 7 месяцев, магазину 5 месяцев.

Тематика: планшетные компьютеры (iPad, Samsung Galaxy и пр.)

Адрес сайта предоставлю в личку.

На сайте размещены уникальные описания товаров, около 200.

Ежедневно публикуется по 1 новости, рерайт.

Проведены начальные работы по SEO-оптимизации: ЧПУ, тайтлы, H1.

На сайте проведены различные работы по улучшению юзабилити.

Сайт в индексе Яндекса и Гугла, текущий трафик с ПС:

70 человек в день с Яндекса, 25 с Гугла.

Задача: поднять целевой трафик с ПС до объёмов в 400 человек в день в течение нескольких месяцев.

Работы над внутренней оптимизацией сайта и написанием текстов с нас, с Вас ТЗ на оптимизацию, ТЗ на тексты (включения ключевиков, тошнота, шинглы и пр, на языке понятном копирайтеру). Покупка ссылок, статей и пр. — на наших аккаунтах.

Бюджет на это отдельно от отплаты Ваших услуг.

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