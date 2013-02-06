Настроить CPA (оплатой за действия) на сайте

Требуется настроить СРА для сайта kasko-kupit-v-spb.ru/ под ключ, только для тех кто в теме!

На выходе я хочу получить. Полностью подключенный и настроенные сайт ( kasko-kupit-v-spb.ru/) с сервисами СРА, и получать заявки от целевых посетителей.

- Поиск подходящих сервисов.

- Регистрации на этих ресурсах.

- Интеграция на сайте всех скриптов и необходимых программ и прочего для корректной работы с СРА.

- Предоставить все доступы к этим сервисам (логины пароли).

- Проведение переговоров (письменно) с сервисами. На предмет подбор оптимальной стоимости оплаты за действие.

- Консультации меня по данной тематике, на предмет сокращения расходов с данными сервисами, и повышения отдачи с них.

Тематика сайта авто страхование. Территориальный таргитинг только г.Санкт-Петербург. Критерий оплаты за действие будет отправка заявки через нажатие на кнопку "заказать полис".

Оплата за каждый подключенный и настроенный СРА Вами пишем сразу и время.