Настроить CPA (оплатой за действия) на сайте

Добрый день Интересует продвижение сайта по следующим запросам «автовыкуп Украина, выкуп авто срочно, и тд» и смежные с ним запросы. Компания будет заниматься автовыкупом исключительно на территории Украины. Продвижение в Яндексе не нужно. Интересует цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить СРА для сайта kasko-kupit-v-spb.ru/ под ключ, только для тех кто в теме!
На выходе я хочу получить. Полностью подключенный и настроенные сайт ( kasko-kupit-v-spb.ru/) с сервисами СРА, и получать заявки от целевых посетителей.
- Поиск подходящих сервисов.
- Регистрации на этих ресурсах.
- Интеграция на сайте всех скриптов и необходимых программ и прочего для корректной работы с СРА.
- Предоставить все доступы к этим сервисам (логины пароли).
- Проведение переговоров (письменно) с сервисами. На предмет подбор оптимальной стоимости оплаты за действие.
- Консультации меня по данной тематике, на предмет сокращения расходов с данными сервисами, и повышения отдачи с них.
Тематика сайта авто страхование. Территориальный таргитинг только г.Санкт-Петербург. Критерий оплаты за действие будет отправка заявки через нажатие на кнопку "заказать полис".
Оплата за каждый подключенный и настроенный СРА Вами пишем сразу и время.
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