Карта сайта

Настроить Яндекс Директ на 100 ключевиков. Сколько будет стоить?
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Создайте карту сайта для Google (sitemap) в формате xml. Для создания html и xml карт для моего сайта воспользуйтесь онлайн-генератором XML-Sitemaps.com, который бесплатно обрабатывает до 500 страниц. После генерации сохраните sitemap в корне моего сайта в формате xml. Далее...В гугл вебмастер потом зайдите в меню Sitemap добавить ссылку на xml-карту вида мой_сайт/sitemap.xml.
Собственно сам Сайт - yourhairs.ru . И еще - разместить ссылку на карту в подвале сайта как здесь promakiyazh.ru
Дорого за роботу платить не буду, она легкая) свои предложения пишите в заявках)
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