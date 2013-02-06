Карта сайта

Создайте карту сайта для Google (sitemap) в формате xml. Для создания html и xml карт для моего сайта воспользуйтесь онлайн-генератором XML-Sitemaps.com, который бесплатно обрабатывает до 500 страниц. После генерации сохраните sitemap в корне моего сайта в формате xml. Далее...В гугл вебмастер потом зайдите в меню Sitemap добавить ссылку на xml-карту вида мой_сайт/sitemap.xml.

Собственно сам Сайт - yourhairs.ru . И еще - разместить ссылку на карту в подвале сайта как здесь promakiyazh.ru

Дорого за роботу платить не буду, она легкая) свои предложения пишите в заявках)