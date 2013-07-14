Heisenberg2909

Глеб Heisenberg2909

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Аудит сайта
Хороший заказчик, рекомендую.
Отличный исполнитель, грамотный и приятный на общение. Свою рАботу знает на все сто. Цены очень низкие, а качеством работы нв очень высоком уровне. Было приятно иметь дело, всем советую)
Ответный отзыв
masay_ua
Юрий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Проверить и исправить роботс.тхт
Отличный заказчик, рекомендую.
Сделано все вовремяи качественно. С поставленной залачей человек справляется на все 100, мало того, и это заметил не я один, что для заказчиков исполняет больше чем они просят, чтоьпроявляется в очень полезных советахьи рекомендацыях.
Ответный отзыв
kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Поставить скрипт
рекомендую
Неа
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Установить и настроить на сайт плагин кеширования
WordPress
Отличный заказчик, оплата моментально! Рекомендую!
Отличный спецыалист. Мастер своего дела. Недорого, качественно и вовремя сделал свою работу. Дал много дельных советов, провел диалог в котором рассказал тонкости которые нужно учесть при работе с блогом. Советую
Ответный отзыв