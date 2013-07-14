Heisenberg2909

На одном сайте нужно удалить вирус - на джумле На другом настроить корректную форму rss - на вордпресе
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
На новостном сайте при добавлении материала и заполнения поля дескрипшн, в рсс попадает только название статьи и ее полний текст, но в теге пусто. Сайт на WordPressСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Зарегистрирован и принят в РСЯ, нужно просто поставить под статьей блоки профит.партнер как вид монетизации сайтаКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт12 лет назад
Каждая по 2300-2600 символов. Оплата 30 руб за тысячу символов. Заявки только от тех кто имел дело с написанием контента под биржу miralinks, ну или хотя бы обьязуются соблюдать их требования Тематика- макияж. Источников ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Поставил плагин перелинковки который стоит у многих моих колег, но у меня в отличие от них когда ключ идет ПОСЛЕ ТЕКСТА то идет счылка, потом перенос на новую строку и запьята. Пример http://devkras.net/vechernij-makiyazh-dlya-karix-glaz.html Если ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно выбрать оптимальный вариант плагина для кеширования на мой сайт который на вордпресе. Установить и настроитьВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать выборку ключей (через semrush) по которым продвигается сайт конкурент 5$Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Создание инет магазина по продажи ПК и комплектир. Нужна команда для разработки инет магазина Уникальный дизайн и код Подключитьприем карт и эл. денег. заказ без емейл, заказ в 1 ...Интернет-магазины28 заявокЗакрыт12 лет назад
Поставить скрипт от vsemayki.ru на хостинг. Доменное имья купил. Инструкция здесь http://partnerblog.vsemayki.ru/?p=166 . Работа небольшая, оплачивать круто тоже не буду:) хостинг - бегет руСлужба поддержки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Техоптимизацыя сайта devkras.net. Предложения в личкуПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Проверить и исправить ошибки в robots.txt . на страницах категорий закрыты от индексации тексты аннотации статей., что и нужно исправить. Сайт wowhairs.ru Пишыте свою скромною цену за роботу:)Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно выяснить в чем проблема данного сайта. wowhairs.ru . Сайт продвигаю по нч запросам, закупал чистые ссылки на гогетлинксе по вайтлисту, техоптимизацыя сделана на нормальном уровне. Яндекс полностью индексирует, гугл в основной индекс добавил только ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Создайте карту сайта для Google (sitemap) в формате xml. Для создания html и xml карт для моего сайта воспользуйтесь онлайн-генератором XML-Sitemaps.com, который бесплатно обрабатывает до 500 страниц. После генерации сохраните sitemap в корне моего сайта ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Стих девушке. Не признание в любви, она и так знает что люблю, а просто о моей к ней любви и о том какая она красивая и чарующая. На украинском языке, на три четверостишья или столбцов. ...Стихи, Песни и Проза7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать грамотную перелинку на сайте женской тематики с 70 статьями. Статьи в основном с НЧ запросами. Владею 3 успешными проектами на пространстве рунета. Опыт большой, проверяю строго, псевдо-сеошники даже не думайте подавать заявку. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад