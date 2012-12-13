Стих девушке

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт7 заявок367 просмотров
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Стих девушке. Не признание в любви, она и так знает что люблю, а просто о моей к ней любви и о том какая она красивая и чарующая. На украинском языке, на три четверостишья или столбцов.

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11 лет назад
Heisenberg2909
Глеб Жиглов 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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