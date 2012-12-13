Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным именам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru). ...
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Стих девушке. Не признание в любви, она и так знает что люблю, а просто о моей к ней любви и о том какая она красивая и чарующая. На украинском языке, на три четверостишья или столбцов.
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