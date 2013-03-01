Мини-статьи в разделах с поздравлениями

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен8 заявок298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно 15 уникальных статей по 1000 знаков для разделов со стихотворениями-поздравлениями с днем рождения на http://www.pozdrav.ru/

Уникальность должна быть 100% по Адвего.

Точный список тем - в приложении.

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек.

11 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
11 лет назад
$30
5 дней
И проза, и стихотворения Елены отличные! :)
Спасибо большое за приятное сотрудничество и возможность поработать над интересным проектом! Все прекрасно, как и всегда: точное ТЗ и моментальная оплата. Удачи Вам!
  • Похожие заказы

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным именам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru). ...

    Стихи, Песни и Проза8 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов. Всё ...

    Стихи, Песни и Проза7 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать поздравление с Новым Годом для рассылки

    Здравствуйте. Необходим копирайтер, который емко и красиво напишет в прозе новогоднее поздравление с 2013 годом. Поздравление будет отправляться по электропочте клиентам и партнерам компании-производителя сантехнического оборудования. Объем текста должен быть небольшим и его хотелось бы прочитать ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Концепт персонажей и мира

    $500

    Необходимо придумать для создания детского (возраст 3-6 лет) игрового проекта концепт мира. Т.е. Что за персонажи, какие они, их характер, какие-то особенности, описание среды в которой они живут и проч. персонажи: - не должны быть людьми ...

    Стихи, Песни и Проза24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сценарии для 5 детских сказок

    $250

    Всем привет. Рассматриваем вопрос о покупке сценариев для детских сказок (книжек, журналов), возрастной ценз от 3 до 6 лет. На каждую сказку есть свой сценарий, общая тематика – воспитание малышей, подготовка к школе, моральные аспекты, ...

    Стихи, Песни и Проза14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов. Всё ...

    Стихи, Песни и Проза7 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание базы смс-сообщений

    Необходимо создание шаблонных смс-поздравлений на различные праздники (сейчас - НГ, потом - 14 февраля, 23, 8 марта и тд). Так же нужны смс сообщения привязанные к дню рождения, свадьбе и тд. Объем - для начала порядка ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Приглашаем сказочников, авторов-сценаристов.

    Редакция детских СМИ приглашает к сотрудничеству автора-сценариста. Работа заключается в создании интересных и веселых номеров нового детского журнала. Конкретно надо придумать и воплотить сюжет 28 страничного детского журнала. Который включает в себя как минимум 3 комикса, ...

    Стихи, Песни и Проза10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать поздравительный текст на открытку

    Нужно как можно быстрее написать поздравительный текст на открытку от оконной компании своим партнерам к новому году. Разумеется, оплата не по знакам, а по работе. Заказчик хочет стихами. Просто надо сделать это быстро. Время ...

    Стихи, Песни и Проза19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад