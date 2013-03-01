Мини-статьи в разделах с поздравлениями

Здравствуйте.

Нужно 15 уникальных статей по 1000 знаков для разделов со стихотворениями-поздравлениями с днем рождения на http://www.pozdrav.ru/

Уникальность должна быть 100% по Адвего.

Точный список тем - в приложении.

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек.