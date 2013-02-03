Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен11 заявок559 просмотров
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Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным именам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 33 стихотворения.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

11 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
engine21
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
18 отзывов
11 лет назад
$60
3 дня
Спасибо за очередное сотрудничество!
В очередной раз убедилась, что Ольга - прекрасный работодатель! Спасибо за приятное сотрудничество.
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$60
10 дней
Вновь спасибо за отличную работу!
И в очередной раз всё на самом высоком уровне: ТЗ, условия, оплата. Спасибо.
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$60
8 дней
Спасибо Татьяне за очередное позитивное сотрудничество!
Ольга, ваши проекты вносят яркие нотки в повседневность :). Спасибо за интересные задания.
Se_Mia
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$65
2 дня
И вновь спасибо за работу!
Только положительные впечатления от интереснейшей работы, спасибо!
elennotme1
Елена 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$65
4 дня
Спасибо за очередное позитивное сотрудничество!
Спасибо за очередной позитивный проект!
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$66
7 дней
Спасибо Наталье за отличную работу!
Как всегда, работать с Ольгой — один позитив. Спасибо!
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
11 лет назад
$66
5 дней
Спасибо за очередное сотрудничество!
Спасибо большое за приятное сотрудничество! Всегда к Вашим услугам.
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