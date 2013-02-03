Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным именам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 33 стихотворения.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.