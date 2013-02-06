Написать мета-теги

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Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок138 просмотров
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Есть сайт. Специализация - детские товары. Несколько десятков страниц. Хотелось бы получить на каждую страницу title, description, keywords. Последние - подобрать в Google Analytics. То есть, работа не очень сложная, но слегка занудная.

Данные про сайт и его адрес - в личку выбранному исполнителю.

Прошу указывать, сколько возьмете за одну страницу.

11 лет назад
N_Belonogov
Николай 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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