Seo продвижение интернет магазина люстр в спб

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок240 просмотров
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Ищу специалиста на постоянную основу по продвижению интернет магазина люстр www.luxprof.ru.

Обязанности:

продвижение сайта во всех поисковых системах.

В дальнейшем возможна дополнительно оплата процента от прибыли.

ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НУЖНА СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КАЖДОЙ ФРАЗЕ:

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11 лет назад
Vlad0611
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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