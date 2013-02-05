Требуется настройка сайта на установленный шаблон opencart и перенос товаров. Фильтры, карточки товаров, поиск, внутренние страницы. Донор сайт с дверями.
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день! Требуется настроить импорт и экспорт товаров в интернет магазине luxprof.ru (сайт на OpenCart) Прошу Вас прислать примеры модулей и сроки выполнения. Пример фото, модуль должен быть с ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Вшить рекламный код в сайт. Сайт инпн.ру (только на англ) Сайт на php Фреймворк codeigniter 15$Закрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется доработка сайта: CodeIgniter Домен сайта указан на Рисунке 1 -Номера страниц как на http://www.dp.ru/estatenews/ (только страница выделяется салатовым цветом как на сайте) ...Закрыт11 лет назад
Добрый день! На постоянную работу требуется рерайтер. Тема статей недвижимость, строительство. Оплата 5$ в день! 3-4 статьи в день! Статьи до 800 символов. Для принятия решения прошу сделать ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
1.Добавить флажок в список объявлений в личном кабинете, для массового снятия или активирования объявлений. Рис 1 2.Сделать страницу http://inpn.ru/inf в виде новостей BPN.ru Рис 2 3. Добавить баннер №2 http://inpn.ru/advertisement 4.Сделать поле ...Закрыт11 лет назад
Интересует продвижение группы в ВК. Требуется 5000 человек, 80 % из СПБ. Тематика портал недвижимости. Предложите стоимость и сроки. http://vk.com/inpnruСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется составить html письмо для массовой рассылки. 6 кнопок. Дизайн прилагается. 10$HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется наполнение объявлениями портала недвижимости 1500 объявлений по 2 р за 1шт, объявления берутся с с других сайтов и досок объявлений ( список предоставлю) Список заполнения пунктов в фото. ...Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара. http://www.luxprof.ru/lustri/v-flora-71-280-2w-3 И ввести скидку в расчет конечной стоимости товара при покупке через корзинуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется составление семантического ядра. Оптимизация страниц и сайта под ключевые запросы. Возможно долгосрочно сотрудничество в продвижении. Сайт inpn.ru Ключевые фразы. ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте! Требуется создать дизайн и сайт управляющей компании в недвижимости. Желательно это сделать на Drupal или Joomla. Сайт требуется под ключ. Это примеры аналогичных сайтов. ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется наполнение интернет магазина продукцией www.turbosvet.ru Количество 500 товаров.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Ищу специалиста на постоянную основу по продвижению интернет магазина люстр www.luxprof.ru. Обязанности: продвижение сайта во всех поисковых системах. В дальнейшем возможна дополнительно оплата процента от прибыли. ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Ищу специалиста продвижения. Помогите! Сейчас рисуется дизайн макет сайта. Могу ли сразу внести поисковую оптимизацию на сайт, чтобы потом за это не платить? Подскажите, с чего стоит начать продвижение?Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Ищу специалиста на постоянную основу по продвижению интернет магазина люстр www.luxprof.ru. Обязанности: продвижение сайта во всех поисковых системах. Заполнение сайта новой продукцией В дальнейшем возможна ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад