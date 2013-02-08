Специалист SEO

Ищу специалиста на постоянную основу по продвижению интернет магазина люстр www.luxprof.ru. Обязанности: продвижение сайта во всех поисковых системах. В дальнейшем возможна дополнительно оплата процента от прибыли. ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НУЖНА СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КАЖДОЙ ...
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Интернет-магазин развивающих игрушек ищет специалиста по продвижению (SEO). ОДНОГО специалиста, НЕ КОМПАНИЮ!!! Компаниям очень не рекомендуем заваливать нас своими предложениями, будем жаловаться на спам и оставлять о вас негативные отзывы.
Мы запустили свой проект в 2008г., успешно его развивали и подошли к моменту, когда готовы передать его в надежные руки.
Нам все равно, где Вы живете, как выглядите и какого Вы пола. Можете жить на Гоа в хижине из соломы или в берлоге с медведем, главное – наличие широкополосного интернета и качество Вашей работы! Если Вы целеустремленный человек, который хочет хорошо зарабатывать, готов беспрерывно учиться чему-то новому и прилагать усилия для достижения своих целей – мы даем шанс начав с успешного продвижения сайта в перспективе получить долю в прибыли преуспевающей компании.
Удаленная работа, вся оплата труда исключительно сдельная. В прошлом году затраты на продвижение составляли в среднем 17 тыс. рублей в месяц. Мы занимались продвижением сами, поэтому не только знаем достаточно, чтобы проверить любые Ваши слова, но и тратили минимально с максимальным результатом. Сейчас мы готовы увеличить затраты, но это будет зависеть уже только от Вас. За каждый доставленный заказ с сайта мы готовы выплачивать Вам 200руб., по результатам прошлого года это в среднем – 25 тыс. рублей в месяц. Если учесть нашу динамику роста (за 4 года среднегодовой рост составил 98,58% в год), то эта сумма удвоится и без Вас. С Вашими способностями она должна вырасти к концу года в несколько раз, иначе Вы нам точно не подходите. Но это не Ваша чистая премия, а наши затраты на SEO, как Вы ими будете распоряжаться:- вкладывать в рост продаж или тратить на себя, – не наше дело. Мы оцениваем только результаты, поэтому любители халявы могут далее не читать.
Требования к кандидатам:
- обязателен опыт продвижения интернет-магазинов;
- ВО, диплом с отличием либо средним баллом не ниже 4,5 (сканкопия, проверим подлинность);
- техническое образование, желательно в области ИТ технологий;
- честность, усидчивость, трудолюбие.
- возможность работать полный рабочий день, желание работать все остальное время.
- Знание принципов работы поисковых систем.
- Успешное продвижение сайтов в различных поисковых системах (Яндекс' Рамблер' Гугл).
- Наличие портфолио успешно реализованных и действующих проектов приветствуется.
- Грамотность' умение писать тексты;
- Умение прогнозировать сроки и затраты на продвижение;
- ведение контекстной рекламы;
- SEO, SEM – оптимизация сайта;
- внутренняя оптимизация (контента) сайта;
- написание статей (копирайт).
Механизм взаимодействия и отбора:
1. Если Вы не подошли по критериям или наши условия не подошли Вам – простите нас и идите с миром, Ваше мнение по этому поводу никого не интересует.
2. Если Вы соответствуете требованиям и условия Вас заинтересовали – оставляйте отклик, задавайте вопросы, отвечайте на наши вопросы.
3. Если мы друг другу подходим – ждите видео-собеседования (Skype), будьте готовы ответить на ряд профессиональных вопросов.
4. Когда мы окончательно выберем претендента – выбираем его на проект с безопасной сделкой (условия проекта обсудим предварительно). Выполняет проект – наши поздравления и премия. Не ждите проекта типа "выведи в ТОР5 эти запросы", слишком узко. Нужно будет включить мозг и предложить нам, как увеличить прибыль, а как один из инструментов уже и выводить Вами же предложенные запросы в ТОР.
5. Успешно завершив проект Вы представляете бюджет на развитие, утверждаем его и приступаем к полноценной работе. Внимательно следим за темпами роста прибыли.
6. Если темпы роста с Вами значительно превышают темпы роста без Вас – по итогам года рискуете получить аппетитное предложение управляющего интернет-магазином, т.е. по сути рулить всем процессом удаленно и получить хороший % от прибыли.
7. В итоге Вы рискуете получить интересную, хорошо оплачиваемую, перспективную (с ростом доходов в разы ежегодно) работу, не слезая с любимого дивана!
Халявщикам и любителям "срубить капустки по-быстрому" – перечитать все еще раз и уйти молча. Всем остальным – добро пожаловать!
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