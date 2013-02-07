Ищу специалиста на постоянную основу по продвижению интернет магазина люстр www.luxprof.ru. Обязанности: продвижение сайта во всех поисковых системах. В дальнейшем возможна дополнительно оплата процента от прибыли. ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НУЖНА СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КАЖДОЙ ...
Текстовый аудит сайта (детальн. работа с текстами)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести проверку страниц сайта, на которые ведется продвижение.
Необходимо проверить старницы из приложенного списка (по 2-3 слова на страницу) по следующим критериям:
title
keywords
description
h1
h2-h3
переспам текста (есть, нет, если есть, то что нужно исправить, писать детально как руководство к действию)
сниппет
верстка текста (писать что нужно исправить)
просмотр выдачи по этому запросу
старые данные
....
новые данные
...
====
пример:
URL
ключевые слова, по которым продвигается страница: тормозные диски хонда, тормозные диски honda
старые
title: Замена передних тормозных дисков Хонда
description: пусто
keywords: пусто
h1: отсутствует на странице! Замена передних тормозных дисков Хонда
h2-h3
протность слов
что поменять
необходимо:
1. вместо Замена передних тормозных дисков Хонда сделать H1! это относится ко всем статьям модуля новости / статьи
2. убрать все выделения жирным
3. снизить плотность ключевых слов (тормозные диски употребить 1-2 раза в тексте)
4. необходимо переписать статью с учетом специфики проекта - интернет магазина запчастей Honda - в частности Где купить передние/задние тормозные диски Хонда (Honda), в тексте можно перечислить модели, особенности, оригинальные, неоригинальные, и указать что купить все это можно в магазине. в тексте указать контакты магазина http://www.site.ru
Новые
title: Где купить передние/задние тормозные диски Хонда (Honda)
description: В нашем интернет магазине вы можете приобрести оригинальные и неоригинальные тормозные диски Хонда (Honda) любой модели. Звоните и заказывайте тормозные диски! Доставка за 1 день!
keywords: тормозные диски хонда, тормозные диски honda
h1: отсутствует на странице! Тормозные диски Хонда (Honda)
+ полностью переписанный текст
В итоге должно получиться отчет для клиента и задание для верстальщика (возможно предоставление доступа и внесение данных на сайт).
Аська 219539874
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