Текстовый аудит сайта (детальн. работа с текстами)

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок148 просмотров
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Необходимо провести проверку страниц сайта, на которые ведется продвижение.

Необходимо проверить старницы из приложенного списка (по 2-3 слова на страницу) по следующим критериям:

title

keywords

description

h1

h2-h3

переспам текста (есть, нет, если есть, то что нужно исправить, писать детально как руководство к действию)

сниппет

верстка текста (писать что нужно исправить)

просмотр выдачи по этому запросу

старые данные

....

новые данные

...

====

пример:

URL

http://www.site.ru

ключевые слова, по которым продвигается страница: тормозные диски хонда, тормозные диски honda

старые

title: Замена передних тормозных дисков Хонда

description: пусто

keywords: пусто

h1: отсутствует на странице! Замена передних тормозных дисков Хонда

h2-h3

протность слов

что поменять

необходимо:

1. вместо Замена передних тормозных дисков Хонда сделать H1! это относится ко всем статьям модуля новости / статьи

2. убрать все выделения жирным

3. снизить плотность ключевых слов (тормозные диски употребить 1-2 раза в тексте)

4. необходимо переписать статью с учетом специфики проекта - интернет магазина запчастей Honda - в частности Где купить передние/задние тормозные диски Хонда (Honda), в тексте можно перечислить модели, особенности, оригинальные, неоригинальные, и указать что купить все это можно в магазине. в тексте указать контакты магазина http://www.site.ru

Новые

title: Где купить передние/задние тормозные диски Хонда (Honda)

description: В нашем интернет магазине вы можете приобрести оригинальные и неоригинальные тормозные диски Хонда (Honda) любой модели. Звоните и заказывайте тормозные диски! Доставка за 1 день!

keywords: тормозные диски хонда, тормозные диски honda

h1: отсутствует на странице! Тормозные диски Хонда (Honda)

+ полностью переписанный текст

В итоге должно получиться отчет для клиента и задание для верстальщика (возможно предоставление доступа и внесение данных на сайт).

Аська 219539874

11 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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