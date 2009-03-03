Интернет-магазин развивающих игрушек ищет специалиста по продвижению (SEO). ОДНОГО специалиста, НЕ КОМПАНИЮ!!! Компаниям очень не рекомендуем заваливать нас своими предложениями, будем жаловаться на спам и оставлять о вас негативные отзывы. Мы запустили свой ...
- $1000Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Наша компания проводит тендер на внутреннюю оптимизацию интернет-магазина детских развивающих игрушек www.indigo-kid.ru. Вводные данные: - интернет-магазин развивающих игрушек для детей - сайту больше года, содержит более 1000 страниц - на ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Уважаемые господа фрилансеры! Т.к. среди вас, к сожалению, полно недобросовестных личностей и любителей сорвать «баблеца нахалявку», хочу предупредить сразу – таковым очень желаю проходить мимо и быстро. Для остальных – внимательно ...Баннеры2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Уважаемые господа фрилансеры! Т.к. среди вас, к сожалению, полно недобросовестных личностей и любителей сорвать «баблеца нахалявку», хочу предупредить сразу – таковым очень желаю проходить мимо и быстро. Для остальных – ...Баннеры4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо продвижение интернет-магазина детских развивающих игрушек. Требования: • Опыт в SEO по направлению «детские игрушки» крайне желателен (в резюме приводить проекты с указанием достигнутых результатов и клиентов, от которых могут ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods Срок: 14 дней Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods Срок: 21 день Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад