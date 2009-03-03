Wigand

Глеб Wigand

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист SEO

    $1000

    Интернет-магазин развивающих игрушек ищет специалиста по продвижению (SEO). ОДНОГО специалиста, НЕ КОМПАНИЮ!!! Компаниям очень не рекомендуем заваливать нас своими предложениями, будем жаловаться на спам и оставлять о вас негативные отзывы. Мы запустили свой ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внутреннее продвижение интернет-магазина

    $2500

    Наша компания проводит тендер на внутреннюю оптимизацию интернет-магазина детских развивающих игрушек www.indigo-kid.ru. Вводные данные: - интернет-магазин развивающих игрушек для детей - сайту больше года, содержит более 1000 страниц - на ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Pop Up баннер

    $250

    Уважаемые господа фрилансеры! Т.к. среди вас, к сожалению, полно недобросовестных личностей и любителей сорвать «баблеца нахалявку», хочу предупредить сразу – таковым очень желаю проходить мимо и быстро. Для остальных – внимательно ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Pop Up баннер

    $250

    Уважаемые господа фрилансеры! Т.к. среди вас, к сожалению, полно недобросовестных личностей и любителей сорвать «баблеца нахалявку», хочу предупредить сразу – таковым очень желаю проходить мимо и быстро. Для остальных – ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина

    $1000

    Необходимо продвижение интернет-магазина детских развивающих игрушек. Требования: • Опыт в SEO по направлению «детские игрушки» крайне желателен (в резюме приводить проекты с указанием достигнутых результатов и клиентов, от которых могут ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Техническое задание на доработку интернет магазина

    $500

    Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods Срок: 21 день Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на ...

    HTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад