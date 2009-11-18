Внутреннее продвижение интернет-магазина

Поисковое продвижение нескольких сайтов. Проект под конкретного исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания проводит тендер на внутреннюю оптимизацию интернет-магазина детских развивающих игрушек www.indigo-kid.ru.
Вводные данные:
- интернет-магазин развивающих игрушек для детей
- сайту больше года, содержит более 1000 страниц
- на текущий момент интересует только внутренняя оптимизация (без покупки ссылок и прочего).
- бюджет примерный, он может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от Ваших предложений.
- возможны два варианта сотрудничества: 1. Безопасная сделка - мы переводим согласованный бюджет сразу, получаете деньги после выполнения договоренностей; 2. В течении трех месяцев после завершения работ мы платим по 200руб. за каждого нового клиента (около 60 тыс. руб. в месяц при текущей конверсии).
Основные требования:
- создать ядро запросов (оно есть, можете просто утвердить наше) и согласовать с нами;
- провести внутреннюю оптимизацию сайта: тексты, перелинковка, мета-теги, изображения и т.д.
- добиться посещаемости не менее 800 уникальных хостов в день при этом конверсия должна быть не ниже текущей.
- максимальный срок работ - 2 месяца.
Ждем Ваших предложений в следующем виде:
1. Срок работ.
2. Стоимость работ.
3. Экспертная оценка количества посетителей, которых Вы сможете привлекать в день после выполнения работ.
4. Дополнительные сервисы, которые Вы можете предоставить в рамках бюджета (аудит сайта для повышение конверсии, регистрация в каталогах и т.д.) - опционально.
5. Предпочтительный вид оплаты (безопасная сделка или оплата за клиента; других вариантов не будет).
Пример предложения:
1. 6 недель
2. 45 000руб.
3. 1000 посетителей в день
4. два баннера, аудит сайта, карта сайта и дизайн логотипа - бесплатно!
5. Все равно.
Выбрано будет самое интересное предложение по всем приведенным параметрам.
P.S. Уважаемые классические “распределители рекламного бюджета» и любители "срубить капусты"! Большая просьба к Вам – шустро проходить мимо и не тратить свое драгоценное время. Никаких других вариантов оплаты или сотрудничества не предусмотрена. Убедительная просьба внимательно читать информацию выше и предложения отправлять именно в указанном формате.
Заранее спасибо за понимание!
- Похожие заказы
- $15Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется: прогнать сайт по англоязычным каталогам статей. Тематика: разработка ПО Ключевые слова: wowza plugin, SIP, voip, mediaserver, flash От меня: шаблон статьи под размножение От вас: прогон. Прошу в предложении обязательно указывать: 1. цена 2. сроки 3. бекиПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется раскрутить сайт automenu.com.ua - таргетинг только на Украину. Долгосрочная перспектива - ТОП по запросу марка+модель. Ближайшее время - 1000 посетителей в день. Интересуют сроки, цена, методы...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать автомобильный портал automenu.com.ua - таргетинг на Украину. В админке есть title, description, keywords - поля для заполнения. Но задача еще проще. Суть заключается в следующем: 1. Стратегическое SEO - ТОП по словосочетанию марка+модель, если ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2000
Требуется поднятие сайта в ТОП 10 яндекса и последущее его сопровождение по следущим запросам: Необходим опыт по продвижению сайтов в конкурентных тематиках. Опыт работы по окнам приветсвуется. Интересует цена продвижения. поддержания, примерное время вывода. домен по запросу. домену ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
http://regalare.ru/ Нужно продвинуть по запросам: магазин необычных подарков заказать подарок сувениры подарки интернет каталог подарков подарки почтой icq 492129663Закрыт14 лет назад
Нужно провести оптимизацию сайта. Если кто готов отослать на почту (beregniytim [a] mail.ru ) примеры оптимизации сделанных работ (с убранным урл), пишите. Уже сделанные отчеты по аудиту для других заказчиков - обязательное условие для участия!!! В ...Завершен14 лет назад
- $100
Добрый день, фриленсеры. Нужно повысить посещаемость сайта. Бюджет небольшой. но и планирую сотрудничество(если устроят услуги) долго!! и привлечь к другим сайтам(sibdog.ru, и еще парочке которые сейчас сдаются). Готов платить по 2000/мес за сайт. ...Закрыт14 лет назад
Добрый день! На новый портал о развлечениях города (горо Уфа) нужны посетители с поисковых систем (яндекс, гугль и т.п.) Сайта еще нет - будет только через месяц. Тематика сайта и ориентировчные запросы: кинотеатры уфы, афиша уфа, клубы уфы, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо зарегистрировать сайт в каталогах.Завершен14 лет назад