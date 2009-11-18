Внутреннее продвижение интернет-магазина

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки388 просмотров
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Наша компания проводит тендер на внутреннюю оптимизацию интернет-магазина детских развивающих игрушек www.indigo-kid.ru.

Вводные данные:

- интернет-магазин развивающих игрушек для детей

- сайту больше года, содержит более 1000 страниц

- на текущий момент интересует только внутренняя оптимизация (без покупки ссылок и прочего).

- бюджет примерный, он может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от Ваших предложений.

- возможны два варианта сотрудничества: 1. Безопасная сделка - мы переводим согласованный бюджет сразу, получаете деньги после выполнения договоренностей; 2. В течении трех месяцев после завершения работ мы платим по 200руб. за каждого нового клиента (около 60 тыс. руб. в месяц при текущей конверсии).

Основные требования:

- создать ядро запросов (оно есть, можете просто утвердить наше) и согласовать с нами;

- провести внутреннюю оптимизацию сайта: тексты, перелинковка, мета-теги, изображения и т.д.

- добиться посещаемости не менее 800 уникальных хостов в день при этом конверсия должна быть не ниже текущей.

- максимальный срок работ - 2 месяца.

Ждем Ваших предложений в следующем виде:

1. Срок работ.

2. Стоимость работ.

3. Экспертная оценка количества посетителей, которых Вы сможете привлекать в день после выполнения работ.

4. Дополнительные сервисы, которые Вы можете предоставить в рамках бюджета (аудит сайта для повышение конверсии, регистрация в каталогах и т.д.) - опционально.

5. Предпочтительный вид оплаты (безопасная сделка или оплата за клиента; других вариантов не будет).

Пример предложения:

1. 6 недель

2. 45 000руб.

3. 1000 посетителей в день

4. два баннера, аудит сайта, карта сайта и дизайн логотипа - бесплатно!

5. Все равно.

Выбрано будет самое интересное предложение по всем приведенным параметрам.

P.S. Уважаемые классические “распределители рекламного бюджета» и любители "срубить капусты"! Большая просьба к Вам – шустро проходить мимо и не тратить свое драгоценное время. Никаких других вариантов оплаты или сотрудничества не предусмотрена. Убедительная просьба внимательно читать информацию выше и предложения отправлять именно в указанном формате.

Заранее спасибо за понимание!

14 лет назад
Wigand
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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